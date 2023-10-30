İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri 2 yıldır aranan azılı suçluyu ormanlık alan yolunda kıskıvrak yakaladılar.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT timi, 2 yıldan bu yana firari olan Serbes A.(40)'yı İclaliye mahallesi mevkiinde ormanlık alanda kıskıvrak yakaladılar. Hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yağma, dolandırıcılık olmak üzere 20 ayrı suçtan aranan şahıs gözaltına alındı. Sorgulaması tamamlanan şahıs, Adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haber Merkezi