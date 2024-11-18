Sultangazi'de, gece devriye gezen polis ekipleri, elinde siyah poşet bulunan bir kişiyi yanındaki kızla otele girmeye çalışırken durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında, Erdinç B.'nin "Sıkıntı yok abi, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır, namus bekçisi mi oldunuz?" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü. Ancak yapılan kimlik kontrolünde, kız arkadaşı Y.G.'nin 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.

ÜSTÜNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis ekipleri, Erdinç B.'nin üzerinde yaptığı aramada 0,90 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine, Erdinç B. gözaltına alındı, 17 yaşındaki Y.G. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

POLİSİ TEHDİT EDİP, SALDIRDILAR

Hastaneye varıldığında, Erdinç B., "Ben akrabalarıma haber verdim, şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz" diyerek polisleri tehdit etti. Kısa süre sonra, Erdinç B.'nin yakınları hastaneye gelerek, polis ekiplerine "Kardeşimizi niye alıyorsunuz, ne suçu var?" diyerek, şüpheliyi kaçırma girişiminde bulundu.

Yaşanan arbede nedeniyle takviye polis ekipleri çağrıldı ve hastaneye birden fazla ekip sevk edildi. Şüpheliler, polis ekiplerine "Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız? Sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız" diyerek tehditlerde bulundu.

Polis, şüphelilerin tehditlerine karşılık, hastanede daha fazla olay çıkmasını engellemek için müdahale etti ve 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Erdinç B.'nin yakınları Ömer B. (37), Eyüp Ç. (19), Harun K. (27), Ufuk B. (24) ve Vedat B. (31) hastanede taşkınlık çıkarırken, hastane güvenlik kameraları olayları kaydetti. Bu kişilerin toplamda 40 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, "görevi yaptırmamak için direnme", "uyuşturucu madde kullanmak", "reşit olmayanla cinsel ilişki" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili 17 yaşındaki Y.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Hastaneden çıkartılan şüpheliler ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerden Ömer B.'nin arbede sırasında gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alındığı ve görme kaybı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 5 şüpheli, 'görevi yaptırmamak için direnme', 'reşit olmayan ile cinsel ilişki', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.