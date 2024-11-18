Bu karar, AB'nin yeni siyasi reklam düzenlemelerine uyum sağlamakta zorlanmalar yaşanması nedeniyle alındı.

Teknoloji devi Google, Avrupa Birliği'nde (AB) siyasi reklamları yayınlamayı bırakma kararı aldı.

Bu önemli kararın ardında, AB'nin siyasi reklamcılığı düzenleyen yeni kurallarına uyum sağlamakta yaşanan zorluklar yatıyor.

Google, yeni düzenlemelerin "siyasi reklam verenler ve platformlar için önemli operasyonel zorluklar ve yasal belirsizlikler" getirdiğini belirtiyor.

Google, AB'nin Siyasi Reklamların Şeffaflığı ve Hedeflenmesine İlişkin Yönetmeliği'nin siyasi reklamcılık için aşırı geniş bir tanıma sahip olduğunu ve bu nedenle uyum sağlamanın zor olduğunu ifade ediyor.

YOUTUBE'DA DA SİYASİ REKLAM YAYINI DURACAK

Google, önümüzdeki yıl ekim ayından önce AB'de ücretli siyasi reklamların yayınlanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Bu yasak, YouTube platformunu da kapsıyor. Şirket, benzer düzenlemelerin Kanada, Fransa ve Brezilya gibi ülkelerde de siyasi reklamları yayınlamayı bırakmasına yol açtığını belirtti.

Google'ın reklam ve reklam teknolojisi, son yıllarda Avrupa hükümeti tarafından yakından inceleniyor.

Şirket, 2019 yılında "kötüye kullanım" reklam uygulamaları nedeniyle para cezası almaktan son anda kurtulmuştu.