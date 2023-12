Türkiye iç piyasasında mücevherler 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altınlar kullanılarak yapılır. 24 ayar saf altına göre daha serttir ve işlemesi kolaydır. Ancak yatırım malzemesi olarak tercih edilmez. Kar oranı düşüktür. Bunun sebebi hurda fiyatının düşük olmasından kaynaklanır. Genelde mücevherat yapımında kullanıldığından dolayı işçilik ücretleri fazladır. Bilezik, yüzük, künye, kolye ve daha birçok takı çeşidinin yapımında kullanılır.

18 Ayar Altınların Özellikleri

18 ayar altınların en önemli özelliği farklı alaşımlar kullanılarak farklı renklerde altın elde edilmesidir. Takı ve mücevher yapımında farklı altın renklerini çokça rağbet görmektedir. Yüzde yirmi beş oranında gümüş ile yaptığı alaşımlarda yeşil, yüzde on iki buçuk gümüş ve yüzde on iki buçuk bakır kullanılarak yapılan alaşımlarında sarı, yüzde on dokuz bakır ve binde altı gümüş kullanılan alaşımında pembe ve yüze yirmi beş oranında bakır bulunan alaşımında ise kırmızı rengi alır. Farklı renkler sayesinde mücevher yapımı ve takı konusunda tercih edilir.