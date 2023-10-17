Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi ile yolda yürürken bir anda fenalaşan 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunduğu öğrenildi. Ölüm sebebinin çakmak gazı zehirlenmesi olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Kemal Berkay Aydın, sevgilisi ile yolda yürürken bir anda rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinde boş çakmak gazı tüpü bulunan gencin, çakmak gazı zehirlenmesi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, 19 yaşındaki genç Adapazarı Örentepe Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.