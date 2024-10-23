Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 19 yaşındaki çalışanını şakalaşırken başından tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında olayın kazara meydana geldiğini söyleyen sanık, "Son nefesime kadar rahmetlinin annesine evlatlık yapacağım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın bilinçli taksirle suçu işlediğine kanaat getirerek, 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliye etti.

Olay, 20 Kasım 2023 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak’ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), iş yerinin girişinde iş yeri sahibi İbrahim A. (34) tarafından tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şen, bir gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin İbrahim A. ile dayısı Aydın G. (40) gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen İbrahim A. tutuklanırken, Aydın G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Son nefesime kadar rahmetlinin annesine evlatlık yapacağım, pişmanım"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşmasına Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İbrahim A., tutuksuz sanık Aydın G., tanık ve taraf avukatları katıldı. Sanıktan şikayetçi olmayan maktul ailesi ise duruşmaya katılmadı. Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık İbrahim A., "Kazara olay meydana geldi. Son nefesime kadar rahmetlinin annesine evlatlık yapacağım, pişmanım" diye konuştu.

Tutuksuz sanık Aydın G. ise "Yeğenim suçsuzdur. Kazayla olay yaşandı. Silahın dolu olduğunu bilmiyordu" şeklinde konuştu.

Bilinçli taksirle suçu işlediği kanaat getirilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Mahkeme heyeti, İbrahim A’nın "bilinçli taksirle" suçu işlediğine kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis, "ruhsatsız silah bulundurmaktan" ise 10 ay hapis cezası vererek, tahliye etti. Tutuksuz sanık Aydın G. ise "Suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 2 yıl hapis cezası aldı.

"Başını kavrayarak kolumun altına koydum ve tetiği çektim"

İbrahim A., ilk duruşmada yaptığı savunmada ise "Olaydan 2 veya 3 ay önce dayım Aydın yanıma gelerek infazı olduğunu, tabancasını evimde muhafaza etmemi istedi. Silahlarla hiç aram yoktur ancak dayım olduğu için bir şey diyemedim ve kabul ettim. Almadan önce de silahın boş olduğunu söyledi. Tabancayı evimde bazanın altına koydum. Olay günü dayım silahını istedi. Silahı almak için iş yerimin üstünde bulunan evime çıktım. Silahı alarak aşağıya indiğimde dayımın gençlerle muhabbet ederken gördüm. Onları görünce mutlu oldum ve şaka yapmak istedim. Gençlere doğru silahı doğrulttum. Beraber gülüştük. Silahı dayıma verecekken rahmetli Hasan, ’Abi silahı bana verir misin?’ dedi. ’Seversin sen silahı, sıkarım kafana’ diyerek başını kavrayarak kolumun altına koydum ve tetiği çektim. Sonrasını hatırlamıyorum, silah sesiyle irkildim, hemen ambulansı aradık ve hastaneye gittik. Ben silahı boş sanıyordum, dolu olduğunu bilmiyordum. Hatta tabancayı evden alırken şakalaşmak amacıyla silahı eşim ve çocuğuma da doğrultum. Bilsem yapar mıydım" ifadelerini kullanmıştı.