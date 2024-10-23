Etkinliğe katılan vatandaşlar, İnegöl Anadolu Kültür Sanat Derneği sanatçılarının seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir akşam geçirdi.

Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği geceye, İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Gürcü Derneği Kadınlar Kolu Başkanı Sevda Bayraktar ve başkan yardımcıları Özel Türkyılmaz, Tuğba Can, Tamriko Beyhan Çiçek ile çeşitli muhtarlar katıldı.

Türkü Gecesi'nde sahne alan İnegöl Anadolu Kültür Derneği Başkanı ve sanatçı Nurullah Ovalı, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.



Hasanpaşa Kültür Tarih, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükriye Kuş “Ben bu akşam şiir ya da şarkı değil de var Dağarcığın ‘da, bu nadide topluluğa gerçekten saygıyla eğilmek istiyorum. İyi ki varsınız, şereflendirdiniz. Gerçekten Dağarcığımdaki sözcükler yetersiz. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah'ın yarattığı bütün kullar çok eşsiz ama, ben o eşsiz kullardan biri olduğum için çok mutluyum. Köyümde bu ortamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ben inanın bir şey yapmadım. Sadece benim Yüreğimi okuduğunuz için, bunları yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Bunların devamlı olması tek dileğim. Sonsuza kadar bu böyle sürsün. Çünkü sevginin olduğu yerde o kadar güzel şeyler oluyor ki. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar Sevginin azlığı nedeniyle olur. Lütfen şu içimizdeki sevgiyi çoğaltalım. Birbirimizi kucaklayalım. Hepimiz kardeşiz. Sen, ben yok. Biz varız. Biz bu ortamı yarattığımız zaman bu oluyor zaten. Biz burada bunu başardık. Sizler başardınız. Ben sizim aslında. Ben diye bir şey yok. Böyle baktığımız zaman, işte bu nadide sanatçı kardeşlerimiz gelmek istiyorlar. Ve biz de kucaklarımızla onları sarmalıyoruz. İyi ki varsınız kardeşlerim. Ben Nurullah Bey kardeşimi İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda tanıdım. Gönül insanı. Hepimiz gönül insanıyız aslında. Sadece o Gönüllerimizi açarken biraz böyle tutukluk yapıyor. Sanki o kapıda tutukluk var. O tutukluğu aşacağız. O Yönümüzü törpülediğimiz zaman İnsanlara dokunabiliyorsun. Onun hazzı çok bambaşka oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bu güzel geceye katılım sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum.”



Şükriye Kuş konuşmasının devamında “Türkü Gecemizin düzenlenmesinde emeği geçen Kadınlar kolu Başkanlarımız Meryem Yıldızhan, İlknur Eren, Fatma Özkan ve Köy Muhtarlık Azamız Nefise Yelbey’e ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Hasanpaşa Köyü Muhtarı Hasan Karadeniz “Hoş geldiniz. Güzel bir gecenin içerisindeyiz. Yardımcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gecemize katılan Muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gecenin düzenlenmesi için emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Derneğimizin başkanı Şükriye Hanım'a teşekkür ediyorum. Gecemize katılan Bütün arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepinizi nasıl memnun ederiz diye uğraşıyoruz. Kış boyu daha güzel etkinlikler ile beraber olacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.”