İnegöl Devlet Hastanesi İdari birimler binasının giriş katında yer alan, çeşitli toplantılara ev sahipliği yapacak olan yaklaşık 120 kişilik konferans salonuna, ailesinin onayı alınarak merhum merhum Nevzat Kaçar'ın ismi verildi. Toplantı salonunda başlatılan çalışmaları Hastane yönetim, Kaçar ailesine yerinde anlattı. Kaçar ailesi, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen’e ve hastane personellerine bu davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Konu hakkında bir açıklama yapan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, "Nevzat amca bizim için çok özel ve çok güzel bir insandı. Nevzat amca bizim için şeydi, yani insan sevdiği bir büyüğünü kaybettiği zaman mutlaka üzülür ama Nevzat amcayı kaybettiğimiz zaman ben kendi adıma çok daha farklı bir üzüntü hissettim. Çünkü Nevzat amca varlığıyla uzaktan da olsa, bizi sürekli ziyaret ederdi. O yaşıyla kalkıp bizi ziyaret ederdi. Yani varlığıyla kendimizi güvende hissederdik, huzurlu hissederdik Nevzat amcayla. Sanki böyle bir arkamızda bizi gözetleyen, kollayan birinin olmadığı görmek kötü hissettiriyor, gerçekten kötü hissediyorum yani. Sizin durumunuzu tasavvuf ederim yani, biz sonuçta uzaktan biriyiz. Siz sürekli beraber yaşadınız. Çok farklı duygular yaşıyoruz. Bir telefon açardı, hemen bize haber gelirdi. Gelin istediğiniz kadar ağaç verelim. Biz kendimiz halledemezdik, Nevzat amca hallederdi hepsini" diye konuştu.

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erkal Altay ise merhum Nevzat Kaçar’la ilgili birçok anısının olduğunu ifade ederek, "Orman İşletmesinde fidan lazım olurdu. İşletme müdürünü aramazdık. Bizler hemen Nevzat amcayı arardık. Ne lazım, hangi ağaç lazım? Hastanemize sağ olsun, yani hatta 2014'te açıldı burası, 2014 yılında geldik biz. İlk girişteki ağaçlar hep çınardı. Demişti ki çınarları sökelim. Çünkü çınar büyüdüğü zaman kolları, dalları zemini patlatır demişti. O ilk ağaçları diktik, 2014'ten fotoğrafımız var. O zamanda İnegöl yerel basını da demiş, İnegöl Devlet hastanesi ağaç dikiyor diye. Ondan sonra kaç defa diktik mesela. Çok anımız var. Allah rahmet eylesin. Hepimizin cenazesi böyle olsa keşke. Biz Nevzat amcayı biliyoruz da insan hani öyle zamanlarda da belli oluyor yani" şeklinde konuştu.

Kaçar ailesi adına da konuşma yapan Doğan Kaçar ise, "Babamız hayatı boyunca kendini hizmete adamış, kimilerinin hacı babası, hacı abisi, hacı amcası olmuştur. Bizim yerini dolduramayacağımız çınarımız, gururumuz olmuştur. Bu dünyadan giderken yanınızda hiçbir şey götüremezsiniz, sadece verdiklerinizi götürebilir, başkalarına verdikleriniz. Yani yaptıklarınız iyi şeylerin, iyi hizmetlerin bunların başkaları üzerinde ki etkilerinin sizin dışınızda varlığını sürdürdüğünün farkında olmamız son yolculuğunda acısını ve yalnızlığını umarız hafifletmiştir. Yaşam yalnız başına hiç kimsenin asla gerçekleştiremeyeceği bir şeyi yapmak, başka insanların kalbine dokunabilmektir. Babamızın her insanın kalbine dokunduğundan çok eminiz. Babamız, tüm güzelliklerini yapıp aramızdan sessizce ayrılmıştır. Bugün burada olmamızın sebebi onun ismini yaşatmak. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun. Hepimiz için değerli olan hatıraları ve hizmetleriyle önünde eğilip saygıyla ve özlemle anıyoruz. Babamızın gönülden hizmet verdiği bu hastanede isminin bu salona verilmesi ailece bizleri onurlandırdı ve bu güzel insanın ismini yaşatmak için karar alan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen ve hastane yönetimine ailem adına tekrar teşekkür ederim. Tedavisi sürecinde bizlere destek olan Uludağ Üniversitesi Gastro Entoroloji. Prof. Dr. Selim Gürel’e, Dr. Buse hanıma ve canla başla çalışan hemşirelere yardımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Hastane Dernek Başkanı Yasin beye, gerek ziyaretimize gelen gerekse telefonla arayan tüm eş dost ve akrabalarımıza tekrar teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.