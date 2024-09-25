Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) ilk haftasında komşusu Burhaniye Belediyespor’u ağırlayacak olan 1966 Edremitspor, sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

6 Ekim’de oynanacak kritik derbi öncesi, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, takımın antrenmanını ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sahaya gelen Cebeci, hem futbolculara moral verdi hem de antrenmanları yakından takip etti. Şehit Hamdibey Stadı’nda yapılan yenileme çalışmalarını da inceleyen Cebeci, takımın sezona güçlü bir başlangıç yapması için gereken tüm desteği verdiklerini ifade etti. Oyuncularla kısa bir sohbet gerçekleştiren Cebeci, “Sahada en iyi performansınızı sergileyeceğinize inanıyorum. Bu sezon taraftarlarımızı gururlandıracak başarılar elde edeceğiz” dedi.

Teknik heyet ve sporcularda Başkan Cebeci ve yönetim kurulu üyelerine söz vererek yeni sezona hazır bir şekilde girmeyi ve Burhaniye Belediyespor karşısında taraftarlarının da desteğiyle galibiyete uzanacaklarını ifade ettiler.