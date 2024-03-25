Bölgesel Amatör Lig ekibi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yedek ağırlıklı çıktığı Bayındırspor deplasmanında iyi başladığı maçı 3-1’lik skorla kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’un 23. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, dün İzmir temsilcisi Bayındırspor ile karşı karşıya geldi. Bayındır Stadı’ndan oynana müsabakaya iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü 9. dakika Eray Akdemir’in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 18. dakikasında ev sahibi Bayındırspor, Metin Salih Aktürk’ün golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bayındırspor, 54. dakikada Metin Salih Aktürk’ün golüyle 2-1 öne geçti. Maçın 90+3. dakikasında Yasin Yılmaz Bayındırspor’un üçüncü golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılaşmada başka gol olamazken, Bayındırspor maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla 15 takımlı ligde Bayındırspor 24 puanla 11. sırada bulunurken, 1969 Bilecik Spor Kulübü, 20 puanla 13. basamakta yer aldı.

1969 Bilecik Spor Kulübü, ligin 24. haftasında evinde Kütahya İl Özel İdare Spor ile karşılaşacak.