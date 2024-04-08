1969 Bilecik Spor Kulübü, Afyonkarahisar deplasmanından 3 puanla döndü

BAL 4. Grup’un 25’inci haftasında 1969 Bilecik Spor, Afyonkarahisar temsilcisi Emirdağspor karşısında altın değerinde 3 puan aldı. Emirdağ İlçe Stadı’ndan oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 76’ıncı dakikasında Yavuz Çukur, 1969 Bilecik Spor Kulübünü 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 1-0 kazandı. 1969 Bilecik Spor Kulübü bu galibiyet sonrası puanını 26’ya çıkararak, 15 takımlı ligde 12’inci sırada yer aldı. Emirdağspor ise 2 puanla ligde sonuncu sırada yer aldı.

1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 26’ncı haftasında 21 Nisan günü İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor’u konuk edecek.