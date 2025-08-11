25 yaşındaki Emre Şentürk, evinin yakınına kurduğu sumatik ile kaliteli suyu ucuza satıyor.

Süleymaniye mahallesi 1. Arzu sokakta apartmanın girişine kurulan sumatik sistemi, çeşme suyunu kaynak suyu haline getiriyor. Markette 100 liraya satılan 19 litre suyu 35 TL'ye satıyor. 5 litre suyu ise 10 TL'ye satıyor.

Projesinden bahseden genç girişimci Emre Şentürk(25), "Su günümüzün en büyük problemlerinden birisi ve geleceğimizde de en büyük problemlerden birisi su olacak. Kuraklık ve aşırı su tüketimi sebebiyle artık içme suyuna bile erişimimiz gerçekten kısıtlandı. Eskiden İnegöl’de suyu çeşmeden bile rahatlıkla içebilirdik. Ancak hem kuraklık hem de aşırı su tüketimiyle sebebiyle İnegöl’de suyumuz yeterince iyi değil. Dolayısıyla su ciddi bir problem olmaya başladı. Sonrasında bu problemin çözümü araştırırken şehir dışında çokça kullanılan İnegöl harici birçok yerde olan Türkiye’de binin üzerinde otamatı olan SUMATİK firmasıyla görüştük. Buraya bir su otomatı koymayı planladık. Daha öncesinde suyumuzu birçok İnegöllü gibi ya hazır alıyorduk ya a çevre köylerden dolduruyorduk. Ancak çevre köyler zamanla sularını kapatmaya başladılar. Dışarıdan gelen insanların sularını kullanmalarını istemiyorlardı. Bu yüzden bu problem gittikçe de büyüyordu. Atık makinemizle beraber buna da aslında bir çözüm getirmiş olduk ve hazır sudan çok daha ucuza, birçok noktada yarı fiyatına temiz suya erişim sağlayabiliyoruz. İçme suyumuz tamamen güvenilirdir. Bütün testlerimiz yapıldı. İzinler alındı ve testler sürekli şekilde yapılmaya devam edecek. Bunlar kurumsal laboratuvarlarda test ediliyor. Bu şekilde artık temiz su bizim için problem değil. Aynı zamanda koyduğumuz yer biraz daha mahalle arası ama otoparka rahatlıkla arabanızı park edebileceğiniz bir yer. AVM’ye ve sağlık ocağına çok yakın. Konumuzu rahat bulabilirsiniz. Kendi arabanızla gelip istediğiniz kadar su doldurabilirsiniz" dedi.

FİYATLAR MAKUL

Fiyatların aslında gerçekten çok makul olduğu söyleyen Şentürk, "Hazır aldığımız sulara göre kıyaslarsak dediğim gibi 3’te 1 fiyatına yarı fiyatına gelebiliyor birçok noktada. 5 litremiz yalnızca 10 lira, 19 litremiz de 35 TL’ye geliyor. Şu anda dışarıda 80, 100, 120 civarında satılan damacanaları düşünürsek 35 TL gerçekten çok makul bir ücret. Aynı zamanda bunu yaparak da çevreye ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Çünkü şişelerimizi tekrar tekrar kullanarak atık pedin de önüne geçmiş oluyoruz. Buraya koyduğumuzdan beri şu an henüz hiç reklam yapmamış olmamıza rağmen gerçekten çok ilgi görüyor. Çünkü temel bir sorunu çözdü. İnsanlara hizmet vermeye devam ediyor." şeklinde konuştu.