Bu süreçte 102 gönüllü can siperane bir şekilde çalışıyor. Türkiye genelinde ağır seviye akreditasyona sahip yalnızca 7-8 ekip bulunuyor ve bunların tamamı uluslararası nitelikte. İNDAK’ın hedefe ulaşması halinde, Türkiye’nin ilk yerel ağır seviye arama kurtarma ekibi unvanını taşıyacak.



KP timi ve enkaz eğitimi timi

Ağır seviye akreditasyonun en önemli kriterlerinden biri, tam donanımlı ve eğitimli bir K9 arama kurtarma timi. İNDAK bünyesinde bulunan 3 eğitimli arama kurtarma köpeği, profesyonel K9 eğitmenleri eşliğinde haftada 2-3 gün enkaz alanında düzenli eğitim yapıyor. Bu çalışmalar, gerçek bir afet anında saniyelerin dahi hayati öneme sahip olduğu durumlara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için gerçekleştiriliyor.

Sürekli hazırlık ve ekip çalışması

İNDAK gönüllüleri, sadece teorik eğitimlerle değil, aynı zamanda saha tatbikatları, teknik kurtarma çalışmaları, afet bilinci seminerleri ve ekipman kullanım eğitimleriyle de hazırlıklarını sürdürüyor.

Dernek, ağır seviye standartlarını karşılamak için teknik ekipman kapasitesini artırıyor, yeni gönüllülerini eğitiyor ve mevcut ekibin ileri seviye kurtarma becerilerini güçlendiriyor.

Başkan Eyüp Koksal: “Bu sadece bir belge değil”

Dernek Başkanı Eyüp Köksal, süreci şöyle değerlendirdi:

“Ağır seviye akreditasyon, bizim için sadece bir belge değil, afetlerde daha geniş bölgelerde, daha etkili ve profesyonel müdahale yapabilmemizi sağlayacak bir güç. Maraş depreminde olduğu gibi, nerede ihtiyaç varsa orada olmak istiyoruz. İlk yerel ağır seviye ekip olma hedefimiz, sadece İnegöl için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur olacak.”

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İNDAK’IN İZLERİ

* Kurulduğu günden bu yana sayısız afete müdahale eden İNDAK;Arama kurtarma tatbikatları,

* Engelli bireylere yönelik afet farkındalık eğitimleri,

* Ulusal ve yerel çapta afet bilinci çalışmaları,

* Afet bölgelerinde aktif görev alma,

İnegöl’deki gönüllülerin özverisi ve teknik donanımı sayesinde İNDAK, kısa süre içinde ağır seviye akreditasyonun gerekliliklerini tamamlamayı hedefliyor.