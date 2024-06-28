Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberi, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da istifa ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Seçimlerin ardından AK Parti'de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Bu süreçte ilk adım olarak, geçtiğimiz günlerde 7 ilin il başkanlıklarına yeni atamalar yapılmıştı. Bugün ise üç bakanın birden istifasını sunduğu söylentileri gündemi meşgul etti.

AK Parti içinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelik randevu sistemi ve sağlık alanındaki eleştirilerin, Koca’nın istifa kararında etkili olduğu öne sürüldü. Koca’nın, istifa mektubunu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da istifa ettikleri iddiaları ortaya çıktı. Oda TV’de yer alan habere göre, her iki bakan da istifalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

Ancak, bu spekülasyonların ardından Mynet'in iki bakanlığın yetkilileri ile temas kurduğu ve yetkililerin, her iki bakanın da istifa ettiği yönündeki iddiaları reddettiği belirtildi. Ankara'da hareketli anlar yaşanmasına sebep olan bu söylentiler, yetkililerce yalanlandı.