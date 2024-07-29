Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gonca Mahallesi’nin içme suyu sorunlarına kesin çözüm olacak 2 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattını tamamlayarak bölgeyi yeni ve güçlü bir altyapıyla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü Gonca Mahallesi’nin içme suyu sorununa cevap verdi. 3 etaplık bir projeyle hummalı bir çalışma başlatan SASKİ ekipleri, mahallenin tamamına hizmet edecek şekilde yeni bir içme suyu hattı için aralıksız mesai harcadı. Yapılan bu çalışma çerçevesinde 3 etaplık projenin 2 bin 200 metrelik 2 etabı tamamlandı. Yeni hat sayesinde Gonca’da yaşayan vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşurken projenin hat imalatı kısmı tamamen bitmiş oldu.