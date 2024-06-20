Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini Müzeler Haftası boyunca 2 bin 825 misafiri ağırladı.

Bilecik’in başta tarihi ve kültürel değerleri olmak üzere şehrin bir asırlık tarihine ışık tutan Yaşayan Şehir Müzesi, şehir içi ve dışından konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Okullarında eğitim gören ilkokul, orta okul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yoğun şekilde ziyaret ettiği Yaşayan Şehir Müzesi’ni ziyaret edenler Bilecik Belediyesi rehber görevlileri ağırlayarak, şehri tanıtımını yapıyor.

Başta komşu şehirler Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul olmak üzere Samsun, Edirne, Antalya’dan da misafirlerin ağırlandığı Yaşayan Şehir Müzesi, ulusal televizyon kanallarında da yer alıyor. Gezi grupları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, müsabaka için gelen sporcuların da ağırlandığı müzede Bilecik’e özgü gelenekler yanı sıra şehrin mutfağı hakkında da bilgiler veriliyor.