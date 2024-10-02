Operasyonlar neticesinde toplamda 30 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda, Manisa ve Yozgat merkezli olmak üzere Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da eş zamanlı baskınlar düzenlendiği belirtildi. Manisa'da Doğan Gezekli, Yozgat'ta ise halen cezaevinde bulunan Ahmet Doğan'ın liderliğini üstlendiği organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda, örgüt üyelerinin yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin, eğlence mekanlarını zorla ele geçirmeye çalışmak, esnafa ait iş yerlerini kurşunlamak, silahla tehdit ederek mağdurlara zorla senet imzalatmak, silah ticareti yapmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa aykırılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, tefecilik, şantaj ve tehdit gibi suçlardan sorumlu tutuldukları ifade edildi. Operasyonlar sırasında ise 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek ve senedin ele geçirildiği kaydedildi.