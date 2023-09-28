İnegöl Belediyesi’nin Terziler Odası iş birliğinde bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği ve 01 Ekim Pazar günü yapılması planlanan Hanımeli Alışveriş Şenliği, yağış nedeniyle 08 Ekim Pazar gününe ertelendi.

İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası iş birliğinde 01 Ekim Pazar günü düzenlenmesi planlanan 2. Hanımeli Alışveriş Şenliği, yağış nedeniyle ertelendi. Hanımeli Alışveriş Şenliğinin 08 Ekim Pazar günü yapılacağı açıklandı. 8 Ekim’de de havanın yağışlı olması durumunda organizasyon Merpa Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ALINMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan tarih düzenlemesiyle 08 Ekim Pazar günü sabah 10.00’da başlayıp akşam 00.00’da sona erecek festival, hava şartları uygun olursa ilk belirlenen yeri olan Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki kameriyeler bölgesinde gerçekleştirilecek. 100 stant kurulacak alanda yer almak isteyenler için başvuruş süresi de 1 hafta uzatıldı. Festivalde yer almak isteyenler erteleme sürecinde de başvuru yapabilecek. Başvurular Terziler Odası tarafından alınmaya devam edecek.