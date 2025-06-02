Yeni haftaya yükselişle giren piyasada gram altın, alımda 4174 liradan işlem görürken satış fiyatı 4245 liraya kadar yükseldi. Özellikle yatırımcının yakından takip ettiği 22 ayar altın 3816 liradan alınırken, satışta 4036 lirayı buldu.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte takı tercihlerinde sıkça kullanılan 14 ayar altın da ilgi görmeye devam ediyor. Bu kategoride alım fiyatı 2289 lirayken satışta 3251 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın fiyatlarında da gözle görülür bir artış yaşandı. Yeni çeyrek altın 6840 liradan alınırken 6926 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının satış fiyatı da 6820 liraya kadar yükselmiş durumda.

Yarım altın ise 13680 liradan alınırken, 13852 liraya satılıyor. Tam altın almak isteyenler içinse satış fiyatı 27578 liraya ulaştı.