MHP’nin İl sayısının arttırılmasına yönelik baskıları sürerken Türkiye’de 2 ilçenin farklı komşu ile bağlanma talebi büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir Bursa’ya bağlanma yönünde eğilim gösteren Domaniçliler gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Birecik ve Halfeti ilçeleri Şanlıurfa ile bağlarının neredeyse hiç olmadığını öne sürerek resmen Gaziantep’e bağlanmak için başvuru yaptılar.

5 yıldır dile getirilen konu Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin’in önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ise İçişleri Bakanlığına yazı yazarak Gaziantep’e bağlanmak istediklerini söyledi.

Resmi yazının ortaya çıkması Şanlıurfa’da adeta deprem etkisine neden oldu. Referandum talebinde bulunduğunu açıklayan Birecik Ticaret Odası Başkanı Sadettin Bilgin, Halfeti ve Birecik ilçesindeki vatandaşların, Gaziantep'e bağlanma istediğini kaleme aldığını söyleyerek, hemşerilerinin, bütün ilişkilerinin Gaziantep ile olduğunu söyledi.

Bilgin, Şanlıurfa'ya değil, sürekli Gaziantep’e gidip geldiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanlığı’na referandum talebini ilettiğini doğruladı.

Benzer bir durum ise Kütahya iline bağlı Domaniç ilçesinde de yaşanıyor. Henüz resmi bir başvuru yapılmış olmamasına karşın uzun yıllardır Bursa’nın İnegöl ilçesiyle büyük bir bağı bulunan Domaniçliler, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Bursa’ya bağlanmak istediklerini aktarıyordu. Şanlıurfa’da ki gelişmeleri yakından takip eden Domaniçlilerin, Birecik ve Halfeti’nin olumlu sonuç alması durumunda benzer bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İnegöl’e 35 kilometre uzaklıkta yer alan Domaniç’in, İnegöl il olması durumunda İnegöl’ün bir ilçesi olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.