Geçtiğimiz hafta lider kendi saha ve seyircisi önünde Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalan Sultan Su İnegölspor, sahada 2 puan bırakmıştı.

Mücadelesiyle taraftarlarından tam not alan Bordo Beyazlılar, Bursa derbisinde 3 puan alarak kaybedilen puanları telafi etmeye çalışacak.

Ligde şu ana kadar oynanan 19 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 beraberlik alan İnegölspor, topladığı 34 puanla grubunda altıncı sırada yer alıyor. 19 maçta attığı 39 gole karşılık kalesinde 19 gol gören bordo beyazlılar, Play-Off hattına sadece 1 puan uzaklıkta yer alıyor.

KARACABEY BELEDİYE NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Karacabey Belediye, geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Kepezspor deplasmanında 2-1 yenildi. Ligde 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 18 puanla on dördüncü sırada bulunan Bursa temsilcisi, küme düşme hattına 5 puan uzaklıkta bulunuyor.

19 maçta attığı 21 gole karşılık kalesinde ise 29 gol gören Karacabey Belediye, bu sezon defans hattına bir türlü çözüm bulamadı.

Takımın en etkili silahı olan Sedat Cengiz’i Belediye Kütahyaspor’a kaptırarak güç kaybeden, ekipte İbrahim Can Köse takımın yükleyen isim olmaya çalışacak.

KARACABEY BELEDİYE-SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 20. Haftasında Karacabey Belediye-Sultan Su İnegölspor arasında oynanacak olan Bursa derbisi, 18 Ocak Pazar günü saat 15.00’de Mustafa Fehmi Gerçeker stadyumunda oynanacak.

Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.