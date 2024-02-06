1969 Bilecik Spor Kulübü yönetimi, dün oynanan Tire 2021 maçı sonrası mutlak bir penaltıların verilmediği iddia ederek, rakip takımın oyuncusu Fatih Özçelik ile maçın Kırklareli bölgesi hakemi Ceyhun Elmas’ın 2015 yılında takım arkadaşı olduklarını dile getirdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 16’ncı haftasında dün 1969 Bilecik Spor Kulübü ile İzmir temsilcisi Tire 2021 karşı karşıya geldi. Maçın 90+6. dakikasında deplasman ekibi Tire 2021 bulduğu penaltı atışını takımın 11 numaralı oyuncusu Fatih Özçelik topu filelere göndererek, durumu 1-0’a getirdi. Gol sonrası Tire 2021 futbolcular tribünlere el işareti yapmasının ardından ortalık bir anda karıştı. Maç sonunda 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti, maçın orta hakemi Ceyhun Elmas’a yoğun itiraz etti.

1969 Bilecik Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, "Bizler hak ettiğimizden fazlasının başkasının haklı olabildiğini bilecek kadar onurlu duruş gösteren bir camiayız. Günümüz ekonomik şartlarında maddi manevi çaba göstererek futbola katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu çabamızın acemice, anlamsızca ve iyi niyetle bağdaştıramadığımız kararlar ile yerle bir edilmesini kabul etmekte zorlanıyoruz. Sezonun ilk yarısından itibaren, İzmir grubunda olduğumuz halde maçlarımıza İzmir bölgesi hakem göndererek İzmir takımlarına bir ayrıcalık algısı oluşturularak ligin 17’inci haftası bugün oynadığımız Tire 2021 Futbol Kulübü ile oynadığımız maçta, Kırklareli bölgesi hakemi Ceyhun Elmas, verdiği-veremediği, çaldığı-çalamadığı düdüklerle maçın sonucuna direkt tesir etmiştir. Bir pozisyonda 3 metre uzağındaki penaltı pozisyonunda maç 0-0 devam ederken penaltıyı verememiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu açıklamalara yer verildi:

"Tire 2021 Futbol Kulübü 11 numaralı oyuncusu Fatih Özçelik, maçın başından itibaren oyunculara, yedek kulübümüze ve tribünlere konuşarak küfür etmiştir. Defalarca 4. hakeme söylememize rağmen bu oyuncu sadece 90+6’da attığı penaltı golünden sonra tribünlere karşı yaptığı hareketten dolayı sarı kart görmüştür. Maç sonunda ise tekrar tribünlerle münakaşaya girerek maçın hakemine söylememize rağmen görmezden gelmiştir. Ek 2’de paylaştığımız görüntüde ise maçın hakemi Ceyhun Elmas, Tire 2021 Futbol Kulübü 11 numaralı oyuncusu Fatih Özçelik, 2015-2016 sezonu 3. Lig Kastamonuspor’da 1 sezon beraber futbol oynamışlardır. Bu oyuncuyu bugün 90 dakika sahada tutan hakemi, veremediği penaltıyı sizlerin takdirine sunuyoruz" denildi.