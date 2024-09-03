Futbolseverlerin heyecanla beklediği transfer dönemi, 2024-2025 sezonu için hızla sona yaklaşıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer Süper Lig takımları, kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yaparken, taraftarlar transfer sezonunun bitiş tarihini merakla takip ediyor.BURSA (İGFA) -Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer ve tescil dönemi tarihleri, özellikle son günlerde taraftarların en çok konuştuğu konular arasında.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi, 24 Haziran 2024 tarihinde resmen başladı. Takımların kadrolarını güçlendirmek için birçok hamle yaptığı bu süreç, 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar Süper Lig ekipleri, son dakika transferleriyle kadrolarını tamamlayacak ve yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için son şanslarını kullanacaklar.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz transfer dönemi sona erdikten sonra gözler ara transfer dönemine çevrilecek. 2025 yılının ilk transfer dönemi olan ara transfer dönemi, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu süreçte takımlar, kadrolarında eksik gördükleri noktaları tamamlamak ve devre arasını güçlenerek kapatmak için transfer çalışmalarına hız verecek.

Futbolseverler, takımlarının transfer çalışmalarını yakından takip ederken, transfer döneminin son günlerinde hangi yıldız oyuncuların Süper Lig'e geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Taraftarlar, yeni transferlerin takımlarına katacağı gücü heyecanla beklerken, bu süreçte yaşanacak gelişmeler, sezonun kaderini belirleyebilecek önemli adımlar olarak görülüyor.

LİGDEKİ REKABET KIZIŞIYOR

Bu transfer döneminin Süper Lig'deki rekabete etkisi ise büyük merak konusu. Şu an ligin zirvesinde Fenerbahçe yer alıyor, ancak hemen arkasında çok az bir puan farkıyla Galatasaray ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise üçüncü sırada, zirve yarışından kopmamış durumda. Taraftarlar, bu sıralamanın yeni transferlerle nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

Bir Beşiktaş taraftarı, "Üçüncüyüz, ama liderlik yarışında biz de varız. Bu transfer döneminde yapılacak hamleler, sezonun kaderini belirleyecek," şeklinde yorum yaptı.