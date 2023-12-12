11 Aralık tarihinde bir araya gelmeyi planlayan asgari ücret tespit komisyonunun gündeminde yer alan dikkat çekici işte o rakamlar…

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirmek için bir araya geliyor. 2024 yılı itibariyle yılda bir kez yapılması planlanan asgari ücret zammının beklentinin üzerinde olması gözüküyor.

Asgari ücret belirlenmesine yönelik gerçekleştirilecek o toplantı 15 farklı üyenin bir araya gelmesiyle gerçekleşecek. 4 aylık enflasyon verisi üzerinden ilk rakamların ortaya atılacağı komisyon toplantısında %38'lik fark üzerinden net bir rakam belirlenecek.

Asgari Ücret için İlk Hamle!

Temmuz ayında yapılan son artışla beraber 8.506 TL olan asgari ücret 11.402 TL'ye kadar yükseldi. Temmuz ayından sonra paylaşılan enflasyon verilerinde 5 ayda %38 oranı ortaya çıktı. Bu oran üzerinden yapılacak iyileştirme ile beraber Aralık ayı enflasyonu da eklenerek net bir rakam açığa çıkacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Saat Kaçta Buluşacak?

Asgari ücretin belirlenebilmesi için bugün başlayacak toplantı için kurul üyeleri 14.00'da bir araya gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplamda 4 kez bir araya gelerek sonuncu toplantıda fikrini kamuoyu ile paylaşacak.

2024 Yılı Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Oldu?

2024 yılı asgari ücreti rakamı ne kadar olur? sorusuna yönelik gelen ilk tahminler arasında %50 rakamı öne çıkıyor. %40 ve %50 arasında yoğunlaşacak bir pazarlık ile eğer %50 oranında artış yaşanırsa 11.400 TL olan asgari ücreti yeni yılda 17.100 TL'ye ulaşmış olacak.