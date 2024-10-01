2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Arkas, Halkbank’ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Halkbank ile Arkas Spor arasında oynanan karşılaşma sonrası kupa ve madalyalar yapılan törenle sahiplerini buldu. Şampiyonluğa ulaşan Arkas Spor takımına kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken takdim etti. Final karşılaşmasının ‘En Değerli Oyuncusu’ (MVP) Arkas Spor’dan Georg Grozer seçildi.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

Halkbank: Yunus Emre, Ma’a, Kooy, Mert, Sotolo, Mirza, Volkan (L) (Sercan Yüksel, Deniz, İzzet)

Arkas Spor: Burutay, Ertuğrul Gazi, Carisio, Franck, Burakhan, Grozer, Abdulsamet (L) (Gökçen, Onur)

Setler: 24-26, 25-27, 21-25

Süre: 1 saat 31 dakika