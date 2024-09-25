Milyonlarca çalışanın gözleri, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek habere çevrildi.

Yeni Asgari Ücret Ne Olacak?

Ekonomist Faruk Erdem, A Haber'de yaptığı açıklamada, yapılan anketlere dayanarak asgari ücrette yüzde 40'tan fazla bir artış beklendiğini belirtti. 2024 yılı için en düşük tahmin, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yüzde 41.5'lik bir artış ile net asgari ücretin 24 bin 058 TL olması yönünde. Hesaplamalara göre, Ocak ayında asgari ücretin en az bu miktar olması öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın Tahminleri

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise zam oranı yüzde 43.14 olarak belirlenmiş ve bu durumda net asgari ücretin 24 bin 336 TL olması öngörülüyor. Anadolu Ajansı'nın anketine göre ise yüzde 42.64'lük bir artış bekleniyor ve bu da net ücretin 24 bin 251 TL olacağı anlamına geliyor.

Diğer anket sonuçları ise şu şekilde sıralanıyor:

- Reuters anketi: 24 bin 304 TL

- Finansal Kurumlar Birliği anketi: 25 bin 399 TL

Bu anketlerin ortalaması, yüzde 42.4'lük bir zam beklentisi oluşturuyor ve net asgari ücretin 24 bin 214 TL olması öngörülüyor.