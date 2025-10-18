Sırbistan’da düzenlenecek 2025 Dünya U23 Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek kafile açıklandı.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 18-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 Dünya U23 Güreş Şampiyonası başlıyor. Grekoromen, kadınlar ve serbest stilde mindere çıkacak milli sporcular ve teknik ekipten oluşan kafile, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.
Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek kafile şöyle:
Grekoromen Stil
55 kilo: Şervan Çınar
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Servet Angi
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: Eren Ülkü
77 kilo: Müslim Barga
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Samet Yaldıran
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Teknik Direktör: Muttalip Yerlikaya
Antrenör: Yüksel Seçkin Saruhan
Antrenör: Şaban Donat
Antrenör: Yusuf Düzer
Antrenör: Atakan Yüksel
Masör: Hakan Başar
Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Sıla Aykul
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Cakmak
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Beyzanur Akkuş
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Hatice Nur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
Teknik Direktör: Efraim Kahraman
Antrenör: Hakkı Gürel
Antrenör: Namık Korkmaz
Antrenör: Ayhan Sucu
Masör: Dilara Sungur
Serbest Stil
57 kilo: Bekir Keser
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Umut Erdoğan
74 kilo: Muhammed Halit Özmuş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Ahmet Yağan
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: İbrahim Benekli
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
Teknik Direktör: Isak Irbaıkhanov
Antrenör: Levent Kaleli
Antrenör: Tevfik Keleş
Antrenör: Batuhan Demirçin
Antrenör: Servet Coşkun
Masör: Osman Köse
Doktor: Said Gireev