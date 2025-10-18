Sırbistan’da düzenlenecek 2025 Dünya U23 Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek kafile açıklandı.

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde 18-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 Dünya U23 Güreş Şampiyonası başlıyor. Grekoromen, kadınlar ve serbest stilde mindere çıkacak milli sporcular ve teknik ekipten oluşan kafile, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek kafile şöyle:

Grekoromen Stil

55 kilo: Şervan Çınar

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Servet Angi

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: Eren Ülkü

77 kilo: Müslim Barga

82 kilo: Alperen Berber

87 kilo: Samet Yaldıran

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Teknik Direktör: Muttalip Yerlikaya

Antrenör: Yüksel Seçkin Saruhan

Antrenör: Şaban Donat

Antrenör: Yusuf Düzer

Antrenör: Atakan Yüksel

Masör: Hakan Başar

Kadınlar

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Sıla Aykul

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Cakmak

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Beyzanur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Hatice Nur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

Teknik Direktör: Efraim Kahraman

Antrenör: Hakkı Gürel

Antrenör: Namık Korkmaz

Antrenör: Ayhan Sucu

Masör: Dilara Sungur

Serbest Stil

57 kilo: Bekir Keser

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Erdoğan

74 kilo: Muhammed Halit Özmuş

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Ahmet Yağan

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: İbrahim Benekli

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Teknik Direktör: Isak Irbaıkhanov

Antrenör: Levent Kaleli

Antrenör: Tevfik Keleş

Antrenör: Batuhan Demirçin

Antrenör: Servet Coşkun

Masör: Osman Köse

Doktor: Said Gireev