TÜİK’in 3 Ocak’ta açıkladığı enflasyon farklarıyla birlikte milletvekili maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. 2025 yılının temmuz ayına kadar geçerli olacak yeni maaşlar kapsamında milletvekili maaşı 196 bin 775 TL oldu.

Bu rakam, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin 8,9 katına denk geliyor. Milletvekili maaşları ve asgari ücret kıyaslaması, Türkiye’deki oranların Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. İşte bazı Avrupa ülkelerinde milletvekili maaşlarının asgari ücrete oranı:

Yunanistan: 5,9 kat

Birleşik Krallık: 4,6 kat

Belçika: 4,3 kat

Fransa: 4,3 kat

Hollanda: 4,1 kat

İsveç: 3,6 kat

İspanya: 2,6 kat

Türkiye’de bu oran 8,9 kat seviyesinde.

Yeni zam, sadece aktif milletvekillerini değil, milletvekili emeklilerini de kapsıyor. 2025 itibarıyla emekli milletvekili maaşı 123 bin 759 TL’ye yükseldi.

Bu maaş, 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının 8,55 katına denk geliyor. Ayrıca, hak sahibi vekiller hem emekli maaşı hem de milletvekili maaşını aynı anda alabiliyor.

Milletvekillerine maaşlarının yanı sıra çeşitli ayrıcalıklar da sağlanıyor:

Maaş ödemeleri 3 ayda bir toplu şekilde yapılıyor.

Telefon faturaları ve bazı harcamalar devlet tarafından karşılanıyor.

Bu durum, milletvekili maaşlarının ve ek avantajların kamuoyunda sıkça tartışılmasına neden oluyor. Özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarıyla kıyaslandığında ortaya çıkan büyük fark, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.