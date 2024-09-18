Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’a 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’e ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edilen 21 sanıklı davada ara karar verildi. Mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Eylül Cuma gününe erteledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 21 sanık yer aldı. İddianamede, tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtildi.

İddianamede, liderliğini Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun üstlendiği şebekenin, ucuza araç satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı ifade edildi. Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütünün hiyerarşik yapısında yer aldıkları kaydedildi. Candan kardeşlerin, sosyal medya fenomeni olarak tanındıkları ve dolandırıcılık eylemlerine katıldıkları vurgulandı.

Ayrıca, örgüt içerisinde "gizli muhasebeci" olarak tanımlanan Alisya Bahar Candan’ın bankacılık faaliyetlerini yürüttüğü ve suç gelirinin aklandığı belirtildi. Mağdur temin etme görevlisi Hacı İsrafil Sağlam’ın ifadesinde, toplantılara üst kademedeki herkesin katıldığını ve Nihal Candan’ın örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisi olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Bahar Candan’ın "suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, dolandırıcılık suçundan ise toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi istenirken; Nihal Candan için de 8 yıldan 24 yıla kadar ceza talep edilmiştir. Diğer 20 şüpheli hakkında da değişen oranlarda hapis cezası istenmiştir.