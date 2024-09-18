Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine atanan hakem Atilla Karaoğlan hakkında eleştirilerde bulundu. Özbek, geçen yıl Trabzonspor maçından sonra bu hakemle ilgili ciddi ifadeler kullandığını hatırlatarak, "Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Başka hakem bulamadınız mı, sayın MHK?" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının ardından Özbek, kürsüde yaptığı açıklamalarda, "Geçen sene Atilla Karaoğlan hakkında çok şey söyledim. Trabzonspor maçından sonra Galatasaray’a karşı nasıl haksızlıklar yapıldığını anlattım. Demek ki hiçbir şey değişmemiş. Yönetimler değişti ama durum aynı. Hakem kalmadı mı? Geçen yıl bu hakem hakkında birçok eleştiri yaptım. Bu atamalara dikkat edilmezse lig müsabakaları giderek zorlaşacaktır" ifadelerini kullandı.