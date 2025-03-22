Kapalıçarşı kuyumcu alış fiyatı 22 ayar altın için 3720.98TL, satış fiyatı ise 3.761.54TL olarak belirlendi. Aynı altın türü, serbest piyasada 3.363,49 TL alış ve 3.553,93 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

14 ayar altın ise Kapalıçarşı’da 2.011,07 TL alış ve 2.921,37 TL satış fiyatına sahipken, çeyrek altın 6096 TL alış ve 6137 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Eski çeyrek altın için ise alış fiyatı 5.917 TL olarak belirlenmiş durumda. Yarım altının alış fiyatı 12.191 TL, tam altının ise 24.308 TL olduğu görülüyor.