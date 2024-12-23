Sabah saatlerinde altın fiyatlarında hafif bir yükseliş gözlemlendi. Gram altın 3.013,10 TL’den alınırken, 3.046,15 TL’den satılıyor. Günlük bazda fiyatlarda %0,42 oranında artış görüldü.

Ons altın ise 2.632,30 dolardan alıcı bulurken, satış fiyatı 2.633,00 dolar olarak kaydedildi.

22 ayar altın 2.753,51 TL alış, 2.899,99 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 14 ayar altın ise 1.635,70 TL’den alınırken, 2.473,94 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 4.875 TL alış, 4.970 TL satış fiyatıyla işlem görürken, eski çeyrek altın ise 4.875 TL’den alınıp 4.925 TL’den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 9.781 TL, satış fiyatı ise 9.940 TL olarak belirlendi.

Tam altın ise sabah saatlerinde 19.531 TL’den alıcı bulurken, 19.805 TL’den satılıyor.