23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Öte yandan 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103. Yılı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İnegöl’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah 10.00’da Atatürk Anıtında çelenk töreniyle başlayan resmi törenler kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi sunuldu. Daha sonra kutlamalar, İshakpaşa İlkokulu tarafından Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gösterilerle devam etti.

Protokolün de katıldığı program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Okul Müdürü Ömer Ankıt günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Vatandaşların da çocuklarıyla birlikte yoğun bir katılım gösterdiği program, konuşma sonrası çocukların hazırladığı birbirinden keyifli gösterilerle devam etti. Şiirler, orotoryo gösterileri, dünya çocuklarını temsil eden gösteriler ve pek çok görsel şovla süslenen programda, miniklerin Cumhuriyet ve bayrak vurgusu içeren sunumları alkış topladı.