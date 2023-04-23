Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri markası YEO, 22 Nisan Dünya Günü’nde daha yaşanılabilir bir dünya için enerji teknolojilerine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde sürdürülebilir enerji projeleri üreten YEO Teknoloji, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam ediyor. YEO, dünya genelinde çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan 22 Nisan Dünya Günü’nde enerji sektöründe sürdürülebilirliğe dikkat çekiyor. YEO, yeşil hidrojenden batarya depolama sistemlerine, rüzgar ve güneş enerjisinden atık su arıtma sistemlerine farklı alanlarda enerji sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 30’dan fazla ülkede çözümler sağlıyor. YEO Teknoloji, doğal kaynakları korurken temiz bir gelecek için çalışmalaını hızlandırıyor:

YEO Teknoloji, Türkiye’yi yeşil dönüşümde üst sıraya taşıyacak hidrojen çalışmalarına yoğunlaşıyor. YEO Teknoloji, yenilenebilir enerjiyle yeşil hidrojen üretmek üzere çözümler sunmak için çalışıyor. Türkiye’de bu alanda çalışmalar yürüten YEO Teknoloji, Avrupa pazarı için de Almanya’da YEO Hidrojen isimli iştirakini kurdu.

YEO Teknoloji, yine teknolojiyi kullanacağı girişimi olan Reap Batarya Teknolojileri projesini geçtiğimiz yılın sonunda hayata geçirdi. Enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek üzere kurulan Reap Batarya Teknolojileri, Reap Battery markasıyla temiz ve dijital enerji dönüşümünü desteklemek için çalışacak. Bu hedefle Net Sıfır İklim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için yıllık 1 GWh’lik enerji depolama sistemi üretecek bir tesis inşa edilecek. ,

Enerji ve dijital dönüşüme yönelik tek noktadan entegre çözümler sunduklarını vurgulayan YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, “YEO Teknoloji olarak sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. YEO Teknoloji olarak hedefimiz, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacına yöneliktir. Yenilikçi teknolojileri kullanarak, dünya çapında enerji sektöründeki rolümüzü güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Hem Türkiye hem de Avrupa’da temiz enerji projeleri yürütüyoruz. 3 kıtada 30’un üzerinde ülkede 225’ten fazla projeyle Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da dünyanın her noktasına enerji ve endüstriyel çözümler ulaştırıyoruz. Emisyonların azaltılması ve dekarbonizasyon için teknolojiyi kullanmaya devam edeceğiz” diyor.