Türkiye genelindeki coşku ve heyecana paralel olarak, Osmangazi'de de çocuklar, Atatürk'ün bu anlamlı hediyesini en güzel şekilde kutlayacaklar. Belediye, çocuklar için renkli ve eğlenceli bir program hazırlayarak, bayramın anlamını pekiştirecek.

21 Nisan Pazar günü 14.00'da Demirtaş Meydanı'nda başlayacak olan kutlamalarda; yarışmalar, gösteriler, şişme oyun parkları ve daha birçok aktivite çocukları bekliyor olacak. Ayrıca gün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtılacak.

23 Nisan Salı günü de bayram coşkusu, Abdal Meydanı'ndan başlayıp, Cumhuriyet Caddesi üzerinden ilerleyecek ve Zafer Plaza Meydanı'nda sona erecek bir kortej yürüyüşü ile zirveye ulaşacak. Etkinlikler serisi, 26 Nisan Cuma günü Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Koza Çocuk Akademisi gösterisi ile son bulacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tüm etkinliklere çocukları ve ailelerini davet ederek, Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri ve özel liderliğini vurguladı. Aydın, düzenlenen etkinliklerle çocukların yüzlerinin güleceğini ve eğlencenin doruklarda olacağını belirterek, çocukların mutluluğunun kendileri için de büyük önem taşıdığını ifade etti. İlerleyen zamanlarda da çocuklara ve gençlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.