Gram altın, 22 ayar altın, 14 ayar altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın başta olmak üzere birçok altın türünün satış fiyatında azalma görüldü.
Gram altın alış fiyatı 3429 TL seviyesinde işlem görürken, satış fiyatı 3471 TL'ye geriledi. 22 ayar altın da benzer şekilde düşüş yaşadı. 14 ayar altının satış fiyatı 2749 TL oldu.
Çeyrek altın 5663 TL'den satılırken, eski çeyrek altının satış fiyatı 5611 TL'ye düştü. Yarım altın 11326 TL’den, tam altın ise 22559 TL’den alıcı buldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ