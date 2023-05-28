Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri sonuçları 28 Mayıs Pazar günü saat 18.00’dan itibaren yasakların kalkması ile birlikte en hızlı şekilde Yıldırım Gazetesi’nden öğrenebilirsiniz.

Tüm Türkiye nefesini tuttu Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçlarını merak ediyor. Yıldırım Gazetesi olarak hazırladığımız özel seçim sayfasında Türkiye geneli seçim sonuçları, Bursa geneli seçim sonuçları, İnegöl geneli seçim sonuçlarını yasaklar kalktığı anda yayınlayacağız.

Sizde en güvenilir, en hızlı seçim sonuçları için Yıldırım Gazetesi’nin seçim sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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