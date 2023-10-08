Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen 29.Yeşil İhsaniye Elma Festivali, en iyi elma ve armut üreticilerinin ödüllendirildiği tören ile sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - İhsaniye'de yetiştirilen meşhur elma ve Gölcük armudunu tanıtmak, değerli müstahsillerimizi desteklemek amacıyla düzenlenen 29.Yeşil İhsaniye Elma Festivali, ödül töreni ile tamamlandı.

Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen festivalin ödül töreni Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda gerçekleştirildi.

Törene; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gölcük İlçe Tarım Müdürü Nebahat Hocaoğlu, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Ziya Zorlu, müstahsiller ve aileleri katıldı.

EN İYİ ELMA VE ARMUT ÜRETİCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Festival kapsamında; İhsaniye İlköğretim Okulu bahçesinde 83 müstahsilin özenle yetiştirdikleri 138 sandık dolusu elma ve armutlar, yarışma için teslim edildi. Teslim edilen ürünler arasından jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren müstahsillere ödülleri Kervansaray’da düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından takdim edildi.

Törende; festivalin Gölcük’ün lezzetiyle ünlü elma ve armutlarının tanıtımı için önemli olduğuna değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Ödül alan müstahsillerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, yarışmamıza katılan değerli müstahsillerimize ve festivalimize kapanış programına katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

DERECEYE GİREN MÜSTAHSİLLER

Golden Delicious Kategorisi ; 1. Arif İnceoğlu, 2.Emre Karakaş, 3. Zafer Gövez, 4. Hüseyin İnceoğlu, 5.Ahmet Denizli. Granny Smith: 1. Fatih Bayraktar, 2. Yusuf Denizli, 3. Bahri Batu, 4. Hüseyin İnceoğlu, 5. Mustafa Gürdal. Starking Delicious: 1.Hüseyin İnceoğlu, 2.Zafer Gövez, 3.Emre Karakaş, 4.Fahri Batu, 5. Refik Başoğlu. Starkrimson Delicious: 1.Fatih Bayraktar, 2.Arif İnceoğlu, 3.Refik Başoğlu, 4. Sedat Fidan, 5.İhsan Atabaş. Gölcük Armudu: 1.Arif İnceoğlu, 2.Mustafa Gürdal, 3.Nurettin Karakaş, 4.Oktay Öner, 5.Emre Karakaş