Yargıtay, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymayan işçilerin, uyarıya gerek olmaksızın ve herhangi bir zarar meydana gelip gelmemesine bakılmaksızın işten çıkarılabileceğine karar verdi.

Bursa'da bir fabrikada CNC tezgahında çalışan üç işçi, iddiaya göre tezgahı çalışır halde bırakarak tamirhane bölümünde bir saat uyuma molası vermişlerdi. İş güvenliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işveren tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldılar. Ancak iş yoğunluğundan yakınan işçiler, bazen birden fazla makineye aynı anda bakmak zorunda kaldıklarını ve bazı durumlarda talimatla makineleri çalışır vaziyette bıraktıklarını savundular.

İşyerinde daha önce bu tür ihlalleri nedeniyle haklarında tutanak tutulmamış olması ve disiplin cezası alınmamış olmaları göz önüne alındığında, mahkeme işçilerin eyleminin haklı fesih seviyesine ulaşmadığı sonucuna vardı.

Davacı işçiler, tazminat ve işe iade talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Ancak davacı avukatlarının istinaf başvuruları sonucunda Bölge Adliye Mahkemeleri'nin farklı kararlar vermesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu konuda kesin bir karar verme görevini üstlendi.

Yargıtay kararında, işçinin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına kasıtlı bir şekilde uymaması ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerinde güvenliği tehlikeye düşürmesi durumunda işverenin derhal haklı bir fesih nedenine sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, işçinin bu tür durumlarda uyarılmasına veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı belirtildi ve herhangi bir zararın oluşmasının da beklenmediği ifade edildi. Bu kararla birlikte işverenlerin iş güvenliği kurallarına uymayan işçilere karşı daha sıkı önlemler alabilecekleri ve haklı bir fesih nedenine sahip olabilecekleri belirtilmiş oldu. Kararda şöyle denildi;