Marmara bölgesi 4 Aralık’ta tekrardan deprem riski yaşadı. Gemlik Körfezi’nde 5.1 ile 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi İstanbul dahil birçok il hissetti. Marmara’da 3 bölge gösterilerek deprem için uyarılarda bulunuldu. Jeoloji ve Deprem Uzmanı olan Dr. Ramazan Demirtaş, “7 ve üzeri deprem riski taşıyan 3 fay Marmara’nın güneyinde bulunmaktadır. Yalova, Gemlik ve Bursa illeri riskli” dedi.

Prof. Dr. Şerif Barış “deprem birkaç defa daha olursa öncü denebilir”

Yaşanan son deprem “öncü” sayılmaz diyen Prof. De. Barış, “deprem birkaç defa daha olursa öncü sayılabilir. Bunun için 5.1’den daha büyük olması gerek. Daha önce yaşanan 1999 Kocaeli depreminin ardından, fay hattının batısına doğru gerilim hattı transfer oldu. Gerilimden İznik, Bursa, Yalova ve Gemlik bölgeleri etkilendi. Bu illere kurulan yaşam alanlarının çevresinde çok fazla fay hattı bulunmaktadır ve risk içermektedir” dedi.

Dr. Barış, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi ve çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.