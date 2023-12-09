Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+4. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 26 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Rizespor deplasmanına çıkacak.

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN!

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını Beşiktaş geliştirdi. Siyah - beyazlılarda sol kanatta topla buluşan Ante Rebic, ceza sahasına ortasını yaptı. Ön direkte kafa vuruşunu gerçekleştiren Gedson'un şutu üstten auta gitti.

DZEKO'NUN KAFA VURUŞU AZ FARKLA AUTA GİTTİ!

Fenerbahçe, 8. dakikada gole çok yaklaştı. Orta alanın sağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, arka direkteki Edin Dzeko'ya ortasını yaptı. İyi yükselen Bosnalı futbolcunun kafa vuruşu uzak direğin yanından az farkla auta çıktı.

DZEKO, TADIC'İN İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ!

Derbideki ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Sarı - lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dusan Tadic, altı pas içindeki Edin Dzeko'yu gördü. Bosnalı yıldız, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 10. dakikada 1-0 öne geçirdi.

PENALTI VE GOL: CHAMBERLAIN!

Fenerbahçe, kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaptığı esnada Alexander Djiku'nun hatasını değerlendiren Cenk Tosun, topla birlikte ceza sahasına girdi. Siyah - beyazlı futbolcu, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Chamberlain, fileleri sarstı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

İRFAN CAN, DİREĞE TAKILDI!

Sarı - lacivertliler, 37. dakikada yeniden öne geçme fırsatını yakaladı ancak direğe takıldı. Sol kanattan gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu'nun ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.