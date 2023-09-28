İzmir'de, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan olayda, Suriyeli bir ailenin 3 gün önce dünyaya gelen bebeğini, test bahanesiyle alıp kaçan bir kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün öğle saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde gerçekleşti.

Suriye uyruklu aile, kendisini bir sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadının, test yapılması gerektiği bahanesiyle bebeği alarak hastaneden ayrıldığını fark etti. Bebeği kucağına alarak örtüyle sarılı bir şekilde ortadan kaybolan bu kadından haber alamayan aile, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis, kadının kimliğini tespit ederek, hastaneden çıktıktan sonra bindiği taksiyi belirledi ve kadının yakalanması için çalışmalara başladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin adının S.G. olduğunu belirledi ve onu yakalayarak gözaltına aldı. Bebek ise sağlık durumu iyi olduğu için ailesine teslim edildi.

Şu an için S.G., emniyetteki işlemlerine devam ediyor.