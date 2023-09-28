TÜİK Ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında %1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.
Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) eylül ayındaki ekonomi güven endeksini paylaştı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,0 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı.