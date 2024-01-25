HAZIRLANIŞI: Havuçları soyuyoruz ve rendeliyoruz. Tavaya az sıvıyağ koyuyoruz ve havuçları soteliyoruz. Altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Yoğurdu bir kaseye alıyoruz. İçine mayonezi katıyoruz ve çırpıyoruz. Bu karışımdan iki kaşık kadarını havucun içine koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Dereotunu doğruyoruz ve onu da yoğurt kasesine alıp karıştırıyoruz. Böylece iki ayrı yoğurtlu karışım elde ediyoruz. Kerevizi soyuyoruz ve rendeliyoruz. Dereotlu karışımın içine kerevizi ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Elmayı da soyup, rendeliyoruz ve kerevizin olduğu kaseye ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Tadına bakarak tuzunu ilave ediyoruz. Ayrı bir tabağa pancar turşusunu rendeliyoruz. Altı boş olan pasta çemberini servis tabağına koyuyoruz. Zemine kerevizli beyaz harcı koyuyoruz ve kaşıkla üzerini düzeltiyoruz. Üzerine pancar harcını ilave ediyoruz ve üstünü düzlüyoruz. En üste de havuçlu karışımı koyup bastırıyoruz. Üzerine de çekilmiş ceviz serpiyoruz. Bir süre dinlediriyoruz. Kalıbından çıkararak servis ediyoruz. Aynı işlemi bardakta da yapıp servis edebiliriz.

3 KATLI SALATA

2 kereviz

1 kase pancar turşusu

1 elma

3 havuç

1 tutam dereotu

1 kase yoğurt

2 çorba k. mayonez

tuz

zeytinyağ

ÜZERİ İÇİN: ceviz