Bursa’da 3 yaşındaki bir çocuk aniden yola fırlayınca otomobilin altında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, Ortabağlar Mahallesi 4. Kültür Sokak'ta meydana geldi. 6. Kent Sokak'ta evinin önünde oynayan Furkan Ö., aniden yola çıktı. Bu sırada sokakta ilerleyen İbrahim Çınar (30) yönetimindeki 16 ARJ 166 plakalı otomobil, Furkan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşüp otomobilin altında kalan küçük Furkan ağır yaralandı. Çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Furkan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücü İbrahim Çınar'ı gözaltına aldı.