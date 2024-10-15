Millî Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim döneminde ülke geneli ortak sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 12, ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa, okullardaki ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6 ve 9. sınıf düzeylerinde uygulandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ise 1. dönem 1. yazılıları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacak. Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 7, 6. sınıf matematik dersi 7, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 8 ve 10. sınıf matematik dersi 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Konu soru dağılım tabloları için tıklayabilirsiniz