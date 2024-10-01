30 Ağustos Zafer Mahallesi’ndeki minibüs tipi otobüslerin okulların açılmasıyla sabah ve akşamları yaşanan yoğunluğuna yetmemesi vatandaşları çileden çıkardı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde vatandaşların ulaşım sorunu, okulların açılmasıyla hat safhaya çıktı. Özellikle sabahları saat 07.00 ile 09.00 arasında minibüs tipi otobüslerin dolu olmalarından dolayı duraklarda bulunan öğrenciler ve işe yetişmeye çalışan vatandaşlar, isyan etti. Geç kaldıklarını ifade eden 30 Ağustos Zafer Mahallesi sakinleri, "Neden bizim mahallemize büyük otobüs koymuyorlar. Küçük minibüslerde izdiham içinde ulaşım sağlamak zorunda kalıyoruz. B/33K Hasanağa’dan kalkıp Kayapa-30 Ağustos Zafer-Görükle-Uludağ Üniversitesi Metro istasyonuna gidiyor. B/33A da Kayapa Organize Sanayi den kalkış yaparak 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nin yeni yerleşim bölgesinden Görükle-Uludağ Üniversitesi Metro istasyonuna gidiyor. B/33 hattı da Küçük Sanayi-Çalı-Yaylacık-Tahtalı-Kayapa-30 Ağustos Zafer Mahallesi-Uludağ Üniversitesi Metro istasyonuna çalışıyor. Bu üç hatta da sabahları ve akşamları yoğunluk yaşanıyor" dedi.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban tarafından ulaşımla ilgili gerekli müracaatların yazılı ve sözlü olarak yapmasına rağmen hiç bir çözüm bulamadıklarını belirten mahalle sakinleri, "Okullar 4. haftasına girdi. Özelikle sabah saatlerine çözüm bulunamadı. Çocuklarımız okullarına sabahları geç kalınca yarım gün yok yazılıyor. Mahallemizin nüfusu 23 bin oldu. Hala ulaşım sorunu yaşamamız bizleri perişan ediyor. Kış ayları başladı. Otobüs duraklarında kabin yok. Otobüsleri beklerken ıslanıyoruz. İzdiham yaşanan otobüslerin saatlerini 20 dakikaya indirilmesini istiyoruz. Geçen hafta BURULAŞ’dan mahallemizle ilgili sorumlu görevli geldi ve otobüslerdeki izdihamı gözleri ile gördü. Sabahları ek seferlerin konulması için müdürlerine söyleyeceğini ifade etti" diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, okulların açılmasına yakın BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli ile BURULAŞ Otobüs İşletmeleri Müdürü Mehmet Özşimşekler’i ziyarette bulunduğunu söyleyerek, "Okulların açılacak olması sebebi ile yoğunluğun artacağından dolayı B/33, B/33K, B/33A hatlarına da sabah ve akşam saatlerine ek sefer konulmasını, yağmurlu kış günlerinde durakların kapalı hale getirilmesini ve otobüslerin büyütülmesi talebinde bulunduk. Mahallemize iç hattın konulmasını istediğimiz Fahrettin bey, Otobüs İşletmeleri Müdürü Mehmet Özşimşekler’e konu ile ilgili çalışma yapılmasını, taleplerin yerine getirilmesi için talimatı verdi. Başkanımız Bozbey, Fahrettin Beşli ve Mehmet Özşimşekler’den sabah saatlerinde ulaşımımıza çözüm bulmalarını istiyoruz"dedi.