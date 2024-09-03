Kocaeli’de not bırakarak intihar eden 32 yaşındaki C.R.Ç, başına ateş ederek 300 metrelik uçurumdan düştü. Ekipler, 300 metrelik uçurumdan düşen cenazeyi 5 saatlik operasyonla çıkardı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Beşkayalar mevkiinde gerçekleşen olayda 32 yaşındaki C.R.Ç, ailesine ve yakınlarına not bıraktı. Ardından başına ateş eden C.R.Ç, 300 metrelik uçurumdan düştü. Mektup ve notları okuyan yakınları hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine giden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.R.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze için kurtarma operasyonu

Cesedin 300 metrelik uçurumda olması sebebiyle ekipler çalışma başlattı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma, UMKE ve SAR ekipleri cenazenin uçurumdan çıkartılması için hazırlıklarını tamamladı. Sabah 09.00 sıralarında ekipler uçuruma inmek için çalışmalara başladı. AFAD ekipleri operasyonu dron ile yönetti. Arama ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından cenaze bulunduğu yerden çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.