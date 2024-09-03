Okulların açılmasına çok az bir süre kadı. Okulların temizlik ve güvenlik elemanı ihtiyacını karşılanmasını isteyen sendikalar, İşgücü Uyum Programına da tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Okulların açılmasına çok az bir süre kalmışken okullardaki destek personel yetersizliği Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Okul idareleri destek personeli çalıştırabilmek için velilerden ücret talep etmek durumunda kalıyor. Eğitim Bir Sen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada destek personelin bakanlık tarafından karşılanmasını talep etmişti. Eğitim Bir Sen şimdi de İşgücü Uyum Programına tepki gösterdi.

Toplum Yararına Programlar yerine ihdas edilen İşgücü Uyum Programının bu haliyle yaraya merhem olmayacağını kaydeden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Malum olduğu üzere, temizlik konusu eğitim kurumlarımızda da çok mühim. Bu minvalde verilecek TYP kapsamındaki personel umudu diri tutuyordu ama TYP’nin kaldırılıp yerine ihdas edilen İşgücü Uyum Programı (İUP) ve yeni uygulama için yayımlanan genelge şartlarına göre öyle olamadı. Maalesef sorunu çözmeye yetmediği gibi yeni sorunlar ortaya çıkardı.” dedi.

Acar yeni program kapsamında yapılan değişiklikleri şöyle ifade etti:

“Yeni Programa göre, bir kurumda en fazla 5 kişi çalışabilecek. Günlük çalışma süresi 7.5 saat ve haftada 5 gün olarak belirlendi. Çalışanlar ilk 1 ay haftada 37.5 saat çalışabilecek. Yani beş gün sonrasında ise en fazla bir çalışan 22.5 saat çalışabilecek, yani 3 gün. İUP için daha önce bu programda çalışmamış olma gibi bir şart bulunmuyor. Son bir ay sigortalı olanlar ile yaşlılık ve malulluk maaşı alanlar programa başvuru yapamıyor. Çalışana asgari ücretten daha fazla ödeme yapılamayacak. Haftada en fazla 3 gün çalışacak olan bir çalışana ise ayda 10 bin TL'ye yakın ücret ve buna göre sigorta primi ödemesi yapılabilecek.” ifadelerini kullandı.

Okulların bu şartlarda personel bulmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Acar, “Asgari ücretin altında emeğinin karşılığını alamayacağını bile bile, bu yeni uygulamada kim çalışmak ister?” dedi.

Acar, “Yol yakınken yanlıştan dönülmeli ve okulların ihtiyacını görecek şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca unutmadan ekleyelim, okul/kurumlarımıza Güvenlik Görevlisi de verilmelidir.” ifadelerini kullandı.