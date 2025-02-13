Bankalar tarafından uygulanan faiz oranları yukarı ve aşağı gitme eğiliminde olduğunu belirtmek isterim. Faiz oranlarındaki düşüşün ardından faiz oranlarının yükselmesi, banka müşterilerini 2022’de en yüksek faizi hangi bankaya verdi? sorularını gündeme getirdi. Öncelikle şuna açıklık getirmek isterim. Bankalar paranıza Türk Lirası (TL) olarak 32 gün, 46, 55, 92 ve 181 gün faiz öder. Bu koşullara dayanarak, 32 günlük hesaba maksimum faiz gelirini bildirirler. En yüksek tasarruf hesabı faiz oranlarına sahip bankalar da her ay değişmektedir. Bu nedenle faiz geliri almak isteyenler için aylık en yüksek faizi veren bankamızı sunuyoruz. Hangi bankanın 100.000 TL ve üzeri faizli yatırım yaparak bu ay içerisinde en yüksek getiriyi sağlıyor derseniz hemen aşağıda cevabını bulacaksınız. Faiz oranlarındaki artışa rağmen EKİM 2022’de en yüksek faiz veren bankaların cari faiz oranlarına baktık.

En Yüksek Faizli Banka Hangisi? Neden Vadeli Mevduat?

Bankalar, müşterilerinden ilgili ayın en yüksek faiz gelirini hangi bankanın aldığını öğrenir. Vatandaşlar yatırımlarından kazandıkları faizin üzerinde yatırımlarını artıracak. Faiz oranlarının sürekli değişmesi, inip çıkması, vatandaşları en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları araştırmaya sevk etmiştir. Bu nedenle vatandaşlar vadeli mevduat faizlerini artıracak mı? EKİM ayında bankaların 32 günlük mevduatlar için belirlediği faiz oranlarını güncellemeye başladı. En yüksek faizi veren banka. Yatırımcıların, faiz oranlarında istenen artış ve yüksek faiz politikası nedeniyle istenilen faiz oranından açılan elektronik vadeli hesaplara yatırımlarının yatırımcılar arasında endişe yarattığı bilinmektedir. Konut, tüketici ve otomobil kredilerinde indirimlerle ilgili olarak, bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını yeniden yükseltti. Tüm bunların yanında insanların neden vadeli mevduata yatırım yaptıklarını hiç düşündünüz mü? Elbette bir nedeni var; Para kazanmanın en güvenli yolu nedir? Bana sorarsanız size en yüksek faizli bankaya gitmenizi ve parayı 32 ay vade ile yatırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunun birinci nedeni faizle para kazanma riskinin %0,02 civarında olmasıdır. Başka bir deyişle, her ay neredeyse tamamen risksiz sermaye ile para kazanmanın bir yolu. Bu nedenle çoğu kişi kar etmek için paralarını banka faizine yatırır.

32 Günlük En Fazla Faiz Veren 10 Banka Hangisi? Faiz Hesaplama Tablosu

32 günde en yüksek faiz veren bankaları araştırdık. Fibabanka, EKİM 2022’de güncellenen vadeli hesaplarda en yüksek faiz oranlarına sahipti. Temmuz ayında en yüksek faiz oranlarına sahip bankalardan biri olan Fibabanka, %19,50 günlük sabit mevduat faiz oranı sunuyor. Fibabanka, müşterilerine sunduğu mevduatta yüzde 19,50 sabit faiz oranıyla, faiz oranı en yüksek bankalardan biri olarak müşterilerinin/yatırımcılarının dikkatini çekiyor. En Fazla Faiz Veren Banka Listenin başında yer alan Fibabanka’nın ardından Burganbank, ING Bank ve Alternatif Bank %18 faiz oranıyla aynı sırada yer alıyor. 32 günde en yüksek faiz oranlarına sahip bankaların listesi şu şekilde:

En yüksek faiz oranlarına sahip üç banka yukarıdaki listede yer almaktadır. Yukarıdaki bankalarda hesabı olmayanlar, sadece müşteri bankalardan faiz almak isteyenler için EKİM 2022 itibariyle uygulan faizin 32 günlük hesaplama tablosunu sizlerle paylaşayım. Vadeli mevduat hesaplarında faiz hesaplaması genellikle aylık 32 gün üzerinden yapılıyor. Bunun nedeni, kalan 32 günlük, 46, 55, 92 ve 181 günlük vade seçeneklerinden tüm bankaların daha fazla kâr etmesidir. Bankaların bize gönderdiği faiz gelirleri ile ilgili bir diğer bilgi ise bloke para miktarıdır. Bu durumda, çoğu yatırımcı vadeli mevduata faiz öder; 20.000 TL, 30.000 TL, 40.000 TL ve 50.000 TL seçeneklerini tercih ediyorlar. Şimdi de tek tek yaptığım hesaplamalara göz atabilirsiniz.

Yukarıda verdiğim hesaplama tablosunu 100 bin liraya kadar oluşturdum. Elbette büyük rakamlar içinde hesaplama yapılabilir. Dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bir ayrıntıyı sizlerle paylaşmak isterim. En yüksek faiz veren Fibabanka’ya yapacağınız 100 bin liralık yatırımdaki kazanç tutarınız İş bankasına yapacağınız yatırımın 32 gün sonunda neredeyse 556 lira fazla olacak.

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Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır? Gerekli Belgeler Nelerdir?

Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vadesi geldiğinde çekilmesi gereken yatırılan parayı kapsar. Bankaların bireylere faiz ödeyerek topladığı bir kaynak olarak da belirtilebilir. Ayrıca banka mevduatları ile belirli faiz oranlarından gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günden fazla, yıllık veya belirli bir zaman diliminde (vade tarihi) ödediğiniz paralar, vadesinde alınan faiz gelirine göre size iade edilir. Geçmiş yıllarda mevduat hesapları sadece belirli tarihlerde açılabilirken, günümüzde acil olmayan mevduat olarak adlandırılan mevduat hesapları istenilen vade ile açılabilmektedir. Şimdi vadeli mevduat hesabı nasıl açılır? sorusunu soran arkadaşları aydınlatayım. Vadeli mevduat hesabı açmak, cari hesap açmak kadar kolaydır. 18 yaşından büyük herkes vadeli hesap açabilir. Bunun için bankanın istediği belgelerle bir şubeye gitmeniz, hesap açma sözleşmesi imzalamanız ve fatura formunu doldurmanız yeterlidir. Yatırmak istediğiniz parayı ne kadar süreyle vadeli mevduat hesabınıza bağlamak istediğinizi ve yatırmak istediğiniz tutarı acente personeline bildirdiğinizde hesap açılışınız tamamlanmış olur. Diğer hesaplarınızdan yatırmak istediğiniz tutarı vadeli hesabınıza aktarabilir veya şubeden yatırabilirsiniz. Bankaların talep ettiği belgelerin neler olduğuna değinmem gerekirse;

Birçok banka, “istenen faiz oranları” olarak sınırlı bir süre için yüksek faiz oranları sunmaktadır. Faiz oranları, mevduatın vadesine ve miktarına bağlı olarak değişebilir. Bu tablodan ayrıca 2022 yılı için en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları karşılaştırabilirsiniz. Tüm bankalar arasında en uygun faiz oranlarına sahip bankayı bulmak için içeriğimizi her ay güncellediğimizi belirtmek isterim. En yüksek faiz oranlarını hangi bankanın sunduğuna bakarsanız, en düşük seviyede en yüksek faiz oranına sahip bankaların bir listesini görebilir ve hesaplamalara bakarak ne kadar faiz kazanabileceğinizi hemen görebilirsiniz